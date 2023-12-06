Блокада польскими дальнобойщиками украинской границы — дурной знак для Киева. Такую оценку сделала британская газета Financial Times.
В среду в ней вышел репортаж из польской приграничной деревни Медыка. Раньше она служила перевалочным пунктом для украинских беженцев, и местные жители были настроены дружелюбно и гостеприимно к ним. Но всё изменилось с началом протестов польских перевозчиков.
"Раньше нам нужны были разрешения, которые было совсем непросто получить, а в прошлом году нас неожиданно начали пропускать, теперь же у нас какая-то катастрофа, какой я не помню за 15 лет работы в Европе", — пожаловался изданию Пётр Даричук, один из застрявших там украинских водителей.
Отношение Запада к Украине меняется, констатирует FT.
"Протест польских водителей-дальнобойщиков, к которому добавились жалобы фермеров об импорте дешёвого зерна с Украины, начался в момент, когда Украина пытается выбить дополнительную помощь от США и ЕС, и в очередной раз показывает, как изменился настрой среди союзников", — резюмируется в статье.
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