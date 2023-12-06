В Британии заметили признак отказа союзников от поддержки Украины

1:09 Your browser does not support the audio element. Мир

Блокада польскими дальнобойщиками украинской границы — дурной знак для Киева. Такую оценку сделала британская газета Financial Times.

Фото: AFP by Damien Simonart

В среду в ней вышел репортаж из польской приграничной деревни Медыка. Раньше она служила перевалочным пунктом для украинских беженцев, и местные жители были настроены дружелюбно и гостеприимно к ним. Но всё изменилось с началом протестов польских перевозчиков.

"Раньше нам нужны были разрешения, которые было совсем непросто получить, а в прошлом году нас неожиданно начали пропускать, теперь же у нас какая-то катастрофа, какой я не помню за 15 лет работы в Европе", — пожаловался изданию Пётр Даричук, один из застрявших там украинских водителей.

Отношение Запада к Украине меняется, констатирует FT.