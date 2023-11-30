В Европе объяснили трудности на пути Украины в ЕС

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Кризис с фурами на границе с Польшей очевидно свидетельствует о неготовности Украины к евроинтеграции, считает европейское издание газеты Politico.

Фото: AFP by Damien Simonart

Блокада границы польскими дальнобойщиками "даёт горькое представление о будущих проблемах интеграции Украины с её огромным сельскохозяйственным сектором и дешёвой, но хорошо образованной рабочей силой в общую систему ЕС", говорится в статье.

Издание напоминает мотивы забастовщиков. Польские водители считают украинских коллег "дешёвыми конкурентами, ущемляющими их бизнесу". С недавних пор к ним присоединились местные фермеры, недовольные демпингом со стороны украинских производителей. Все они требуют отменить льготный режим для Украины, введённый с началом конфликта на её территории.

Три основных КПП на польско-украинской границе заблокированы с 6 ноября. Из-за этого в Киеве всерьёз опасаются если не дефицита продовольствия, то роста цен.