Кризис с фурами на границе с Польшей очевидно свидетельствует о неготовности Украины к евроинтеграции, считает европейское издание газеты Politico.
Блокада границы польскими дальнобойщиками "даёт горькое представление о будущих проблемах интеграции Украины с её огромным сельскохозяйственным сектором и дешёвой, но хорошо образованной рабочей силой в общую систему ЕС", говорится в статье.
Издание напоминает мотивы забастовщиков. Польские водители считают украинских коллег "дешёвыми конкурентами, ущемляющими их бизнесу". С недавних пор к ним присоединились местные фермеры, недовольные демпингом со стороны украинских производителей. Все они требуют отменить льготный режим для Украины, введённый с началом конфликта на её территории.
Три основных КПП на польско-украинской границе заблокированы с 6 ноября. Из-за этого в Киеве всерьёз опасаются если не дефицита продовольствия, то роста цен.
Запуск двигателя посредством автоматической системы предоставляет удобство, однако несет определенные риски.