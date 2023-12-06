Глава Пентагона Остин поддержал вступление Швеции в НАТО

Главы Министерств обороны США и Швеции обсудили членство королевства в Североатлантическом альянсе. Отмечается, что шеф Пентагона Ллойд Остин поддержал членство Швеции в НАТО.

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"Оба официальных лица обсудили развивающуюся ситуацию в Европе и согласились с важностью продолжения активной поддержки Украины <…>. Глава Пентагона Остин подтвердил свою поддержку членства Швеции в НАТО и выразил надежду, что вступление произойдет как можно скорее", — значится в заявлении, опубликованном на сайте американского оборонного ведомства.

Помимо этого, отмечается, что глава Минобороны стран также выразили приверженность расширению взаимовыгодного сотрудничества между США и Швецией на фоне "сложной обстановки в сфере безопасности".