Главы Министерств обороны США и Швеции обсудили членство королевства в Североатлантическом альянсе. Отмечается, что шеф Пентагона Ллойд Остин поддержал членство Швеции в НАТО.

Фото: Openverse by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0