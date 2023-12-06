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Киев может стать российским, предупредили в Сенате США

1:06
Мир

Украина может войти в состав РФ, а Киев — стать российским городом, если США перестанут помогать, предупредил сенатор-демократ Крис Мёрфи в интервью Defense News.

Киев может стать российским, предупредили в Сенате США
Фото: ctmirror.org by Mark Pazniokas

"Нам прямо сейчас нужно принять решение: будет ли Киев российским или украинским городом. Я разочарован тем, что республиканцы относятся к этому несерьёзно, всё объясняется ставками в этой ситуации. А ставки таковы: будет ли существовать Украина через 12 месяцев или будет частью России", — заявил он.

Ранее представитель штата Коннектикут предсказал, что скорее всего решение будет принято не в пользу Украины. Это, по его прогнозам, повлечёт захват Россией Киева и последующее её нападение на одну из стран НАТО.

Напомним, киевская власть ожидает одобрения американскими законодателями продолжения поддержки Украины в 2024 году. Ранее Белый дом запросил на это (плюс помощь Израилю) у Конгресса около 106 миллиардов долларов.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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