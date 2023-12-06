Politico: в Евросоюзе не согласны с идеей Испании передать Киеву прибыль с активов РФ

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Несколько стран Европейского союза выразили своё несогласие с предложением Испании использовать прибыль от замороженных российских активов для помощи Украине. По словам представителей этих государств, предложение Мадрида не соответствует приоритетам ЕС в поддержке ВСУ, так как получение этих денег Киевом может занять месяцы или даже годы.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

Предложение председательствующей в Совете Евросоюза Испании обсуждалось в ходе встречи представителей ЕС. По оценкам Мадрида, прибыль от резервов ЦБ России может к 2027 году достичь 15-17 миллиардов евро.

Согласно информации, опубликованной газетой Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников, дипломаты не могут понять, откуда Испания взяла данные о предполагаемой прибыли. Некоторые специалисты полагают, что проект Мадрида был составлен без учёта обстановки в ЕС. В то же время другие считают, что Испания стремится перераспределить эти средства в другие области.