Несколько стран Европейского союза выразили своё несогласие с предложением Испании использовать прибыль от замороженных российских активов для помощи Украине. По словам представителей этих государств, предложение Мадрида не соответствует приоритетам ЕС в поддержке ВСУ, так как получение этих денег Киевом может занять месяцы или даже годы.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.