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В Запорожье считают, что Зеленскому придётся повысить "долю отката" для получения помощи от США

1:22
Мир

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов уверен, что на размер очередного поката финансовой помощи Киеву от США большое влияние окажет "процент отката".

В Запорожье считают, что Зеленскому придётся повысить "долю отката" для получения помощи от США
Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

До этого лидер демократов в американском конгрессе Чак Шумер анонсировал речь Владимира Зеленского в видеоформате, которую он собирается произнести 5 декабря в ходе брифинга перед сенаторами США. Предполагается, что украинский президент будет говорить о положении дел на Украине и желаемом размере военной поддержки.

"Будет ли предоставлена помощь и в каком количестве, зависит от коррупционной составляющей. То есть от процента отката — доли от получаемых американских бюджетных денег, которую Зеленский пообещает отдать американским покровителям и лоббистам", — сказал Рогов в разговоре с РИА Новости.

Политик уверен, что Зеленский будет вынужден значительно увеличить эту долю, потому что Запад одолевают всё большие сомнения по поводу возможности успеха Украины.

Рогов не сомневается, что Зеленский повязан чёткими коррупционными узами со своими западными покровителями. Именно по этой причине они и не спешат сворачивать помощь Киеву, невзирая на ухудшающееся положение в своих собственных странах.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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