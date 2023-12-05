Салливан: США остановят поставки оружия Украине, когда закончатся деньги

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В США рассказали, когда закончат помогать боевикам Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как заявил советник главы Белого дома Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, поставки Киеву вооружения прекратятся после того, как у США закончатся "целевые" средства.

Фото: "President of Ukraine met with National Security Advisor to the President of the United States" by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

"К концу года при отсутствии действий со стороны конгресса закончатся ресурсы", — заметил Салливан.

При этом в ходе брифинга, состоявшегося накануне, он также обратил внимание на то, что, если у Вашингтона не будет финансирования, то США окажутся не в состоянии продолжать помогать Украине. Он считает, что это ясно при помощи "простой арифметики".

В заключение представители Белого дома в очередной раз призвали Конгресс США поддержать запрос американского лидера Джо Байдена на выделение ВСУ очередного пакета военной помощи.