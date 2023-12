Your browser does not support the audio element.

В США рассказали, когда закончат помогать боевикам Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как заявил советник главы Белого дома Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, поставки Киеву вооружения прекратятся после того, как у США закончатся "целевые" средства.

Фото: "President of Ukraine met with National Security Advisor to the President of the United States" by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.