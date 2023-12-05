В США рассказали, когда закончат помогать боевикам Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как заявил советник главы Белого дома Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, поставки Киеву вооружения прекратятся после того, как у США закончатся "целевые" средства.
"К концу года при отсутствии действий со стороны конгресса закончатся ресурсы", — заметил Салливан.
При этом в ходе брифинга, состоявшегося накануне, он также обратил внимание на то, что, если у Вашингтона не будет финансирования, то США окажутся не в состоянии продолжать помогать Украине. Он считает, что это ясно при помощи "простой арифметики".
В заключение представители Белого дома в очередной раз призвали Конгресс США поддержать запрос американского лидера Джо Байдена на выделение ВСУ очередного пакета военной помощи.
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