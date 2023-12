WP: в США признали, что поставка F-16 не даст Украине превосходства в воздухе

Your browser does not support the audio element.

Поставка истребителей F-16 на Украину не обеспечит ей необходимого превосходства в воздушных пространствах, учитывая высокую эффективность российских средств ПВО и значительное время, необходимое для подготовки украинских пилотов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Washington Post.

Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.