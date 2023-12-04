WP: в США признали, что поставка F-16 не даст Украине превосходства в воздухе

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Поставка истребителей F-16 на Украину не обеспечит ей необходимого превосходства в воздушных пространствах, учитывая высокую эффективность российских средств ПВО и значительное время, необходимое для подготовки украинских пилотов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Washington Post.

Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.

"Если бы удалось обучить большое количество пилотов для F-16 всего за три месяца, они столкнулись бы с серьезными трудностями в первый же день в связи с надежностью и эффективностью российских ПВО на украинской территории", — приводит газета слова представителя Министерства обороны США, не названного в публикации.

Издание также отмечает, что поставка дорогостоящих истребителей и обучение пилотов для них займет не менее года и не окажет существенного влияния на ход событий.