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WP: в США признали, что поставка F-16 не даст Украине превосходства в воздухе

1:29
Мир

Поставка истребителей F-16 на Украину не обеспечит ей необходимого превосходства в воздушных пространствах, учитывая высокую эффективность российских средств ПВО и значительное время, необходимое для подготовки украинских пилотов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Washington Post.

WP: в США признали, что поставка F-16 не даст Украине превосходства в воздухе
Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.

"Если бы удалось обучить большое количество пилотов для F-16 всего за три месяца, они столкнулись бы с серьезными трудностями в первый же день в связи с надежностью и эффективностью российских ПВО на украинской территории", — приводит газета слова представителя Министерства обороны США, не названного в публикации.

Издание также отмечает, что поставка дорогостоящих истребителей и обучение пилотов для них займет не менее года и не окажет существенного влияния на ход событий.

"Американские чиновники подчеркивают, что даже ограниченное количество самолетов, стоимостью 60 миллионов долларов каждый, поглотит средства, которые можно было бы более эффективно использовать на закупку транспорта, систем ПВО или боеприпасов. Кроме того, они отмечают, что данные истребители не обеспечат того воздушного превосходства, которого желают украинцы. Подготовка летчиков и поставка истребителей требует времени в год и более, что слишком долго для того, чтобы повлиять на ход текущих боевых действий", — сообщает издание.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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