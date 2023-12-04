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Словацкий премьер заявил об окончании поставок оружия Киеву

1:15
Мир

По словам Фицо, все партии, представленные в правительстве, решили отвергнуть отправку оружия киевскому режиму. Словакия будет осуществлять гуманитарные поставки. Какие-либо поставки оружия на Украину закончены, сказал Фицо.

Словацкий премьер заявил об окончании поставок оружия Киеву
Фото: openverse by MGlen is licensed under "File:Slovak Prime Minister Robert Fico during the press conference.jpg" by MGlen is licensed under CC BY-SA 3.0.

"Я подтвердил интерес Словакии помогать Украине в гуманитарных и гражданских областях. Я исключил поставки оружия и боеприпасов с государственных складов и складов армии", - написал Фицо в соцсетях.

На выборах, состоявшихся в сентябре, Фицо активно проводил предвыборную кампанию. Среди его обещаний было прекратить военную помощь Словакии Украине и сделать внешнюю политику независимой. Кроме того, он обещал защитить границы от нелегальных мигрантов.

В октябре президент Словакии Зузана Чапутова предложила отсрочить рассмотрение вопроса о военной помощи Украине до формирования нового правительства. На выборах победила партия Smer во главе с Робертом Фицо.

Ранее словацкое правительство не одобрило предложение прежнего кабинета о направлении на Украину очередного пакета военной помощи на 40,3 миллиона евро.

Автор Алексей Букин
Алексей Букин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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