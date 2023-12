Your browser does not support the audio element.

По словам Фицо, все партии, представленные в правительстве, решили отвергнуть отправку оружия киевскому режиму. Словакия будет осуществлять гуманитарные поставки. Какие-либо поставки оружия на Украину закончены, сказал Фицо.

Фото: openverse by MGlen is licensed under "File:Slovak Prime Minister Robert Fico during the press conference.jpg" by MGlen is licensed under CC BY-SA 3.0.