Ереван и Москва обсудят вещание российских телеканалов в Армении

1:30 Your browser does not support the audio element. Мир

Встреча между представителями Еревана и Москвы будет посвящена важному вопросу сотрудничества в сфере телевизионного вещания. Стороны обсудят детали трансляции российских телеканалов в Армении с целью укрепления информационного пространства обоих стран.

Фото: mpsh.ru

Как отметил Погосян, министерство высокотехнологичной промышленности официально обратилось к России с просьбой провести консультации по реализации договоренностей, достигнутых между ведомствами двух стран о сотрудничестве в области массовых телекоммуникаций.

Российская сторона приглашение приняла, и в середине декабря пройдут консультации по вопросу нарушений пунктов 4 и 5 соглашения между РФ и Арменией в области массовых телекоммуникаций между двумя странами, а также по выполнению обязательств, достигнутых в рамках соглашения.

Как сообщили в дипломатическом ведомстве Армении, что в связи с выпуском 23 октября на Первом канале телепередачи, в ходе которой прозвучали неприемлемые высказывания в адрес высокопоставленных официальных лиц Республики Армения, во внешнеполитическое ведомство республики был вызван посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.

Напомним, в Армении через общественный мультиплекс ретранслируются три российских телеканала, кроме того в Армении вещает межгосударственный телеканал "Мир", штаб-квартира которого расположена в Москве.