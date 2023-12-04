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Ереван и Москва обсудят вещание российских телеканалов в Армении

1:30
Мир

Встреча между представителями Еревана и Москвы будет посвящена важному вопросу сотрудничества в сфере телевизионного вещания. Стороны обсудят детали трансляции российских телеканалов в Армении с целью укрепления информационного пространства обоих стран.

Ереван и Москва обсудят вещание российских телеканалов в Армении
Фото: mpsh.ru

Как отметил Погосян, министерство высокотехнологичной промышленности официально обратилось к России с просьбой провести консультации по реализации договоренностей, достигнутых между ведомствами двух стран о сотрудничестве в области массовых телекоммуникаций.

Российская сторона приглашение приняла, и в середине декабря пройдут консультации по вопросу нарушений пунктов 4 и 5 соглашения между РФ и Арменией в области массовых телекоммуникаций между двумя странами, а также по выполнению обязательств, достигнутых в рамках соглашения.

Как сообщили в дипломатическом ведомстве Армении, что в связи с выпуском 23 октября на Первом канале телепередачи, в ходе которой прозвучали неприемлемые высказывания в адрес высокопоставленных официальных лиц Республики Армения, во внешнеполитическое ведомство республики был вызван посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.

Напомним, в Армении через общественный мультиплекс ретранслируются три российских телеканала, кроме того в Армении вещает межгосударственный телеканал "Мир", штаб-квартира которого расположена в Москве.

Автор Алексей Букин
Алексей Букин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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