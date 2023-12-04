У украинской армии на фронте дела с каждым днём обстоят всё хуже и хуже.
Теперь даже главная "говорящая голова" офиса президента Украины — Михаил Подоляк вдруг заговорил о сложной ситуации в украинском обществе на фоне провалов в зоне боевых действий, а также коррупции и той цены которую народ Украины платит за эту войну.
Об этом в своём Telegram-канале сообщил бывший нардеп Верховной рады Украины Илья Кива.
"Уверен скоро этот ублюдок вспомнит, что его родной брат работает в российских спецслужбах и живёт в Москве, а главное: что украинский и русский народы — братские и приведет пример своей семьи", — отмечает экс-нардеп.
По его словам, на улице Банковой в Киеве засели самые профессиональные аферисты, которые тонко чувствуют время, когда приходит время "сливаться".
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