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Глава контрразведки Израиля пообещал уничтожать членов ХАМАС по всему миру

1:04
Мир

Израильские военные ликвидируют всех участников ХАМАС в разных странах мира. Об этом предупредил руководитель службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар.

Глава контрразведки Израиля пообещал уничтожать членов ХАМАС по всему миру
Фото: wikimedia.org

По его словам, такая задача была поставлена официальными властями. Он добавил, что сектор Газа, Ливан, Турция, Катар, Западный берег — это территории, где остаются боевики, представляющие палестинское движение ХАМАС, передаёт Times of Israel.

Как пояснил глава израильской контрразведки, уничтожение военных ХАМАС, скорее всего, будет продолжаться на протяжении нескольких лет.

Он также подчеркнул: спецслужбы Израиля неправильно отреагировали на нападение палестинской группировки. По его словам, израильская армия уже сделала выводы, проанализировав свою ошибку.

Ранее журналисты The Wall Street Journal заявили, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на прошлой неделе распорядился убивать лидеров ХАМАС по всему миру.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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