Политолог Ростислав Ищенко: "Никакой независимой Украины остаться не должно"

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Никакой независимой Украины не должно существовать.

Фото: apral.ru

Об этом заявил политолог и историк Ростислав Ищенко.

По его словам, в разговоре как о независимом государстве, нет смысла, поскольку уже давно всем понятно, что даже если Украину Россия не ликвидирует как государство, то остатки такой страны должны контролироваться.

Экономически Киев не сможет прокормить страну без торговли с РФ, особо подчеркнул эксперт.

"Без России она может существовать только как чей-то государственный придаток. Но ещё не встречалось в мире государство, которое бы существовало за счёт внешнего финансирования десятилетиями. Год, два, три можно существовать на подкормке извне, но дальше надо создавать собственную экономику", — подытожил Ищенко.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что США не допустят поражения Украины в конфликте с РФ.