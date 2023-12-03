В Баварии заявили о необходимости прекращения выплат беженцам с Украины. Такое требование озвучил премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер.
При этом Зедер полагает, что оставлять без выплат абсолютно всех украинских беженцев тоже было бы неправильно.
Однако назначать новые пособия нужно более вдумчиво и избирательно, уверен баварский премьер-министр.
«Но мы должны изменить курс касательно всех новых случаев», — заявил Зедер, которого цитирует Stern.
Социальные выплаты следует назначать беженцам спустя пять лет после из приезда в Германию, в то время как сегодня они начинают выплачиваться уже через полтора года.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.