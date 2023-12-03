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Nihon Keizai: Японии признали зависимость от импорта российского краба

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Мир

Российский краб успешно завоевал японский рынок, приводя к зависимости страны от импорта этого деликатеса. По данным Nihon Keizai, доля импортированных продуктов из России достигла 68,8 процентов. Авторы статьи подчеркнули, что избавиться от такой зависимости вряд ли будет легким заданием. Журналисты издания отметили, что существует небольшое количество других регионов, способных поставлять подобные объемы.

Nihon Keizai: Японии признали зависимость от импорта российского краба
Фото: REX/Shutterstock

В середине ноября Росрыболовство заявило, что нет планов ограничивать экспорт рыбы с Камчатки, аналогично введенным мерам по икре. Отметим, что с начала ноября 2022 года действует запрет на вывоз более 10 кг икры на человека за один рейс с Камчатки. Это правило будет действовать до 1 августа 2025 года.

Япония требует от России отменить решение об импорте рыбы
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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