На Украине всё готовится к государственному перевороту.
Об этом в своём Telegram-канале сообщил бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива.
По его словам, что мэр Киева Виталий Кличко готовит захват административных зданий. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак скупает голоса депутатов за отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
"Зеленский начал формировать линию обороны под Киевом, но один вопрос остаётся открытым: будет ли украинская армия подчиняться Верховному главнокомандующему? Или она перейдёт на сторону Залужного/Порошенко и тогда Зеленского точно лишат жизни сами украинцы!" — отметил экс-нардеп.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.