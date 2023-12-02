В Финляндии заявили, что Россия предприняла на границе циничные преднамеренные шаги

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Финские власти заявили, что Россия якобы предприняла на границе между двумя странами "циничные преднамеренные шаги". Такое заявление сделал финский министр по делам Европы Андерс Адлеркройц.

Как сообщил глава финского ведомства, российская сторона специально привозила к границе с Финляндией мигрантов из Афганистана, Сирии, Ирака, Йемена и Сомали.

"Есть явные признаки того, что это [прибытие мигрантов к финской границе] систематично, организованно", — добавил Адлеркройц, которого цитирует Politico.

По словам министра, финские власти решили эту проблему, закрыв все пункты пропуска на границе между двумя странами.

По мнению Адлеркройца, это стало лишним доказательством того, что "гибридные" действия России в отношении Финляндии носили преднамеренный характер, а их целью, по мнению министра, было намерение расшатать ситуацию, посеяв недовольство.

Сейчас все КПП на российско-финской границе закрыты, здесь по инициативе Хельсинки установлены двойные закраждения.