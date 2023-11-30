Украинский пленный рассказал, как морпехов обучали в Британии стрелять из автоматов Калашникова

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Украинский военнопленный Руслан Нестерюк поделился подробностями процесса обучения на британской военной базе.

Фото: "Artillery Fire" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

Боец ВСУ в разговоре с РИА Новости уточнил, что его с другими морскими пехотинцами тренировали на базе недалеко от города Лидс.

Нестерюк рассказал, что тренировки здесь проходили примерно 100 украинцев. Их инструкторами были канадцы, которые обучали украинских военнослужащих вести стрельбу из автомата Калашникова.

Нестерюка взяли в плен 22 ноября, на левом берегу Днепра Херсонской области.

Боец уточнил, что сдался в плен сам. Сделал он это вместе с товарищами, вскоре после высадки у населённого пункта Крынки.