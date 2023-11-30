Депутат французского Национального собрания Каролин Фья публично отчитала премьер-министра Элизабет Борн за то, что та посмела парить вейп прямо на заседании парламента.
Народная избранница выложила в своём X (бывший твиттер, заблокирован в РФ) фрагмент выступления, в котором бурно негодует по этому поводу.
"Мне пришлось прервать своё выступление, чтобы попросить премьер-министра прекратить курить вейп в зале заседаний!" — возмущена она.
Мадам Фья напомнила, что буквально днём ранее министр здравоохранения Орельен Руссо объявил о новых мерах по борьбе с курением, включая парение вейпов.
"Здесь мы пишем законы, а не возносимся над ними. Парить в этом зале, пока я говорю с вами — это верх презрения! А ещё это вредно для здоровья", — высказалась представительница партии "Неподчинившаяся Франция".
Премьер Франции — любительница парить, ей уже не раз доставалось за это — и на нынешнем высоком посту, и в бытность ранее министром труда. К слову, в Пятой республике любое курение в общественном месте запрещено — что сигарет, что вейпов — и наказывается одинаково: до 150 евро штрафа.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.