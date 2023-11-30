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Премьера Франции жёстко раскритиковали за вейп в парламенте

1:17
Мир » Европа » Евросоюз

Депутат французского Национального собрания Каролин Фья публично отчитала премьер-министра Элизабет Борн за то, что та посмела парить вейп прямо на заседании парламента.

Премьера Франции жёстко раскритиковали за вейп в парламенте
Фото: AFP

Народная избранница выложила в своём X (бывший твиттер, заблокирован в РФ) фрагмент выступления, в котором бурно негодует по этому поводу.

"Мне пришлось прервать своё выступление, чтобы попросить премьер-министра прекратить курить вейп в зале заседаний!" — возмущена она.

Мадам Фья напомнила, что буквально днём ранее министр здравоохранения Орельен Руссо объявил о новых мерах по борьбе с курением, включая парение вейпов.

"Здесь мы пишем законы, а не возносимся над ними. Парить в этом зале, пока я говорю с вами — это верх презрения! А ещё это вредно для здоровья", — высказалась представительница партии "Неподчинившаяся Франция".

Премьер Франции — любительница парить, ей уже не раз доставалось за это — и на нынешнем высоком посту, и в бытность ранее министром труда. К слову, в Пятой республике любое курение в общественном месте запрещено — что сигарет, что вейпов — и наказывается одинаково: до 150 евро штрафа.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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