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Ведущий Би-би-си пожаловался, что на работе вокруг него слишком много белых

2:01
Мир

Ведущий Би-би-си Нихаль Артаниэк обвинил телерадиовещательную корпорацию в недостаточном расовом разнообразии среди своих сотрудников.

Ведущий Би-би-си пожаловался, что на работе вокруг него слишком много белых
Фото: Нейросеть Шедеврум

Он выступил на ежегодной конференции по разнообразию и инклюзивности, организованной Национальным советом по подготовке журналистов, где пожаловался на недостаточное расовое разнообразие среди сотрудников Би-би-си, сообщает РИА "Новости".

"На меня действительно влияет, что я прихожу и вижу только белых людей", — заявил Артаниэк.

Позже одна из продюсеров Би-би-си Шерил Варли заявила, что организация намерена решить проблему недостаточного разнообразия среди сотрудников.

Напомним, в июне этого года Верховный суд США фактически запретил университетам использовать расовый фактор при приёме студентов.

Судьи заявили, что программы Гарвардского колледжа и Университета Северной Каролины нарушают пункт Конституции о равной защите. Главный судья Джон Робертс отверг утверждения о том, что программы должны обеспечивать разнообразие университетского городка.

Исследования показали, что большинство американских университетов учитывают расовую принадлежность студента при его поступлении, хотя девять штатов США, включая Калифорнию и Флориду, запрещают такую практику в государственных учреждениях.

Организация "Студенты за справедливое поступление", в частности, утверждала, что Гарвард при приёме абитуриентов ущемляет права американцев азиатского происхождения, занижая им баллы по некоторым внеучебным критериям (например, в лидерстве), и автоматически отдавая предпочтение афроамериканцам и латиноамериканцам.

Администрация учебного заведения отвергала эти обвинения, настаивая на том, что организует "гонку высококонкурентных кандидатов" и не поражает в правах абитуриентов азиатского происхождения.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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