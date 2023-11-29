Экс-глава ГУР Валерий Кондратюк сообщил подробности отравления жены главы ГУР Украины Кирилла Буданова.
Кондратюк объяснил, что отравление Будановой, предположительно, произошло через еду. В данный момент жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.
Экс-глава ГУР рассказал, что пока не удалось выяснить, когда именно и где отравили жену руководителя ГУР Кирилла Буданова. Он подчеркнул, что принимаются дополнительные меры по усилению безопасности.
Происшествие он назвал террором в отношении высокопоставленных военачальников и политических деятелей.
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