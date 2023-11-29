Экс-глава ГУР Кондратюк заявил, что жену Буданова отравили через еду

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Экс-глава ГУР Валерий Кондратюк сообщил подробности отравления жены главы ГУР Украины Кирилла Буданова.

Фото: 24 канал

Кондратюк объяснил, что отравление Будановой, предположительно, произошло через еду. В данный момент жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.

Экс-глава ГУР рассказал, что пока не удалось выяснить, когда именно и где отравили жену руководителя ГУР Кирилла Буданова. Он подчеркнул, что принимаются дополнительные меры по усилению безопасности.

Происшествие он назвал террором в отношении высокопоставленных военачальников и политических деятелей.