Россия — самая большая угроза Европе, заявил президент Чехии Петр Павел во время лекции в Оборонном колледже НАТО в Риме во вторник.
Политик полагает, что если не ограничить "российские имперские амбиции", РФ "без колебаний захватит регионы бывшего Восточного блока", особенно те страны, которые пока не входят в состав Евросоюза и НАТО.
"Вот почему очень важно поддерживать такие государства, как Молдова, Грузия или Босния и Герцеговина", — уточнил он.
Кроме того, чешский лидер ещё раз подчеркнул необходимость поддержки Украины (и итальянские власти, по его словам, с ним полностью согласны), потому что её поражение станет провалом для всех.
На кинопремьере фильма "Теща" в кинотеатре "Каро Октябрь" собрались звезды и знаменитости, чтобы насладиться ожидаемым событием сезона.