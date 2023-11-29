Президент Чехии назвал страны, которым якобы угрожает Россия

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Россия — самая большая угроза Европе, заявил президент Чехии Петр Павел во время лекции в Оборонном колледже НАТО в Риме во вторник.

Фото: SOPA Images by Tomas Tkacik

Политик полагает, что если не ограничить "российские имперские амбиции", РФ "без колебаний захватит регионы бывшего Восточного блока", особенно те страны, которые пока не входят в состав Евросоюза и НАТО.

"Вот почему очень важно поддерживать такие государства, как Молдова, Грузия или Босния и Герцеговина", — уточнил он.

Кроме того, чешский лидер ещё раз подчеркнул необходимость поддержки Украины (и итальянские власти, по его словам, с ним полностью согласны), потому что её поражение станет провалом для всех.