Глава Сумской ОВА заявил о провале выполнения плана по мобилизации в регионе

Мобилизационный план в Сумской области удалось выполнить лишь на 8%, следует из заявления руководителя военной администрации региона Владимира Артюха.

Фото: openverse.org by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

По его словам, в Сумах провален план по отправке мобилизационного ресурса в ВС Украины для дальнейшего участия в боевых действиях. Он пояснил, что 8% призванных на службу — это сотрудники предприятий и учреждений, перед которыми была поставлена мобилизационная задача.

"Не выполнили план", — подчеркнул руководитель администрации.

Он также признался, что в некоторых общинах Сумской области не ведут учёт граждан, подлежащих призыву на службу.

Ранее военный ВСУ, попавший в российский плен, заявил, что в украинских регионах мужчин мобилизуют прямо на улицах.