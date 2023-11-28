Bloomberg: на Украине падает уровень патриотизма и сплоченности

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У жителей Незалежной постепенно снижается уровень патриотизма и сплоченности, который демонстрировали украинцы в начале вооруженного конфликта с РФ.

Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

Об этом в интервью американскому информационному агентству Bloomberg заявил директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

Как отметил социолог, в мае 2022 года 68% жителей Украины считали необходимым оставить все разногласия ради достижения победы.

Но по состоянию на начало ноября 2023 года этот показатель, считающейся лакмусовой бумажкой проявления патриотичности, снизился до 25%.

При этом Паниотто считает, что затухание патриотизма закономерное явление.

Ранее американское издание Business Insider сообщило, что в ВСУ стали использовать 100-летние пулеметы системы Максим.