BI: бойцы ВСУ используют пулеметы Максима времен Первой мировой войны

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Необычная военная техника для подавления российских дронов-камикадзе появилась на вооружении украинских боевиков, сообщает американское издание Business Insider.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Издание опубликовала кадры использования военнослужащими ВСУ пулеметов системы Максима образца 1910 года, которые по большей части уже превратились в музейные экспонаты.

"На новых фотографиях видна пара пулеметов, установленных на пикап, а на видео видно, как украинцы стреляют из них по, вероятно, российским беспилотникам", — сообщает Business Insider.

Появление "новых систем ПВО", оснащенных 100-летними пулеметами еще раз показывает острую нехватку современного вооружения у подразделений украинской армии, находящихся в зоне боестолкновений.