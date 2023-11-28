Необычная военная техника для подавления российских дронов-камикадзе появилась на вооружении украинских боевиков, сообщает американское издание Business Insider.
Издание опубликовала кадры использования военнослужащими ВСУ пулеметов системы Максима образца 1910 года, которые по большей части уже превратились в музейные экспонаты.
"На новых фотографиях видна пара пулеметов, установленных на пикап, а на видео видно, как украинцы стреляют из них по, вероятно, российским беспилотникам", — сообщает Business Insider.
Появление "новых систем ПВО", оснащенных 100-летними пулеметами еще раз показывает острую нехватку современного вооружения у подразделений украинской армии, находящихся в зоне боестолкновений.
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