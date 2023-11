Your browser does not support the audio element.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель считает, что гуманитарная помощь, а также паузы не будут способствовать решению конфликта в Газе. Вместо этого, отмечает он, необходимо освободить всех заложников, а также не дать боевикам палестинского движения ХАМАС впредь контролировать Газу.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.