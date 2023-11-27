Боррель считает, что гуманитарная помощь и паузы не решат конфликт в Газе

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Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель считает, что гуманитарная помощь, а также паузы не будут способствовать решению конфликта в Газе. Вместо этого, отмечает он, необходимо освободить всех заложников, а также не дать боевикам палестинского движения ХАМАС впредь контролировать Газу.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

Помимо этого, Боррель уверен, что Израилю, в свою очередь, не следует продолжать колонизацию анклава.

"Бессмысленно давать гуманитарную помощь тем, кто завтра будет убит, поэтому необходимо прекратить бомбардировки Газы. Нужно решение конфликта, а для этого нужны конкретные шаги вперёд", — пояснил свою точку зрения глава евродипломатии в ходе пресс-конференции, которая состоялась в Барселоне по итогам заседания форума Союза для Средиземноморья.

При этом он также обратил внимание, что власти Палестины нуждаются в помощи Евросоюза. Именно тогда в секторе Газа, который не должен стать "колыбелью терроризма". будет возобновлена работа.