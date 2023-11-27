Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель считает, что гуманитарная помощь, а также паузы не будут способствовать решению конфликта в Газе. Вместо этого, отмечает он, необходимо освободить всех заложников, а также не дать боевикам палестинского движения ХАМАС впредь контролировать Газу.
Помимо этого, Боррель уверен, что Израилю, в свою очередь, не следует продолжать колонизацию анклава.
"Бессмысленно давать гуманитарную помощь тем, кто завтра будет убит, поэтому необходимо прекратить бомбардировки Газы. Нужно решение конфликта, а для этого нужны конкретные шаги вперёд", — пояснил свою точку зрения глава евродипломатии в ходе пресс-конференции, которая состоялась в Барселоне по итогам заседания форума Союза для Средиземноморья.
При этом он также обратил внимание, что власти Палестины нуждаются в помощи Евросоюза. Именно тогда в секторе Газа, который не должен стать "колыбелью терроризма". будет возобновлена работа.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.