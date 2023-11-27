Перенос Рождества отразился на главной ёлке Украины

1:03 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Сроки установки и демонтажа главной новогодней ёлки Украины на Софийской площади Киева сдвинулись из-за переноса Рождества, сообщил в телеграме мэр города Виталий Кличко.

Фото: Киевская городская государственная администрация

"Поскольку в этом году отмечаем Рождество по новоюлианскому календарю, ёлку начнут устанавливать раньше — до 6 декабря. И уберут, соответственно, тоже раньше — до 10 января", — написал боксёр-градоначальник.

Он заверил, что ёлка ничего не будет стоить городскому бюджету — всё оплатят меценаты; сверкать она будет в режиме экономии электроэнергии. Мэр добавил, что никакие массовые мероприятия в центре украинской столице не запланированы.

В июле поместный собор раскольнической Православной церкви Украины принял решение о переходе на новоюлианский календарь, по которому Рождество отмечается 25 декабря. Владимир Зеленский утвердил своим указом перенос дат государственных праздников религиозного характера.