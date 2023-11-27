Сроки установки и демонтажа главной новогодней ёлки Украины на Софийской площади Киева сдвинулись из-за переноса Рождества, сообщил в телеграме мэр города Виталий Кличко.
"Поскольку в этом году отмечаем Рождество по новоюлианскому календарю, ёлку начнут устанавливать раньше — до 6 декабря. И уберут, соответственно, тоже раньше — до 10 января", — написал боксёр-градоначальник.
Он заверил, что ёлка ничего не будет стоить городскому бюджету — всё оплатят меценаты; сверкать она будет в режиме экономии электроэнергии. Мэр добавил, что никакие массовые мероприятия в центре украинской столице не запланированы.
В июле поместный собор раскольнической Православной церкви Украины принял решение о переходе на новоюлианский календарь, по которому Рождество отмечается 25 декабря. Владимир Зеленский утвердил своим указом перенос дат государственных праздников религиозного характера.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.