Президент Чехии предупредил Украину о военных трудностях

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Украина упустила шанс на контрнаступление, считает президент Чехии Петр Павел. По его прогнозам, Киев столкнётся с военными трудностями этой зимой.

Фото: wikimedia.org by pirati.cz is licensed under CC BY-SA 2.0

"У Украины была единственная возможность крупного контрнаступления в этом году", — заявил политик газете Corriere della Sera.

Он и раньше говорил об этом. Невозможно организовать два или три контрнаступления за год — это сложно и затратно, справедливо полагает Павел.

"Эта зима будет крайне тяжёлой, поскольку большинство объектов украинской инфраструктуры разрушены и не восстановлены. В странах, поддерживающих Украину, растёт неуверенность. Всё это не способствует продолжению военных операций", — предупредил чешский лидер.

Он признал, что вина за это лежит на западных союзниках Киева. "Мы не сдержали обещания по поводу снабжения снарядами для артиллерии, подготовка пилотов для F-16 не идет должными темпами", — покаялся Петр Павел.

Тем не менее он обещал, что поддержка Украины будет продолжена. "По собственному опыту знаем, что единственный язык, который понимает Россия, — это язык силы", — объяснил бывший генерал НАТО.