Европейский генерал признал срыв обязательств перед Украиной

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Евросоюз не сможет выполнить обязательства перед Украиной по поставке ей к весне 2024 года миллиона снарядов, признал глава Военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер. Его выступление на международном форуме по безопасности в канадском Галифаксе цитирует американский портал Defense One.

Фото: European Union Satellite Centre

Генерал отметил значительные успехи в наращивании военного производства в странах ЕС. Они достигнуты в том числе ввиду необходимости покрытия колоссальных потребностей ВСУ.

"Наша амбиция такова: к весне следующего года произвести 1 миллион артиллерийских снарядов калибра 155 мм, — заявил военачальник. — Вероятно, полностью мы не сможем реализовать эту цель".

По его словам, не стоит рассчитывать на ослабление российского военного потенциала.

"Россия обладает огромным потенциалом для наращивания производственных мощностей, что она доказала во время Второй мировой войны. Это большая экономика", — объяснил Бригер.

В марте Евросоюз обязался в течение 12 месяцев передать на нужды ВСУ миллион снарядов — частично из имеющихся запасов, частично за счёт закупок и увеличения промышленных мощностей. Уже через полгода стало очевидным, что эта амбициозная цель недостижима.