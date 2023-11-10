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ЕС не сможет выполнить обязательства по поставкам боеприпасов Украине

1:23
Мир

ЕС не сможет выполнить обязательства по поставкам боеприпасов Украине, передаёт Bloomberg со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

ЕС не сможет выполнить обязательства по поставкам боеприпасов Украине
Фото: https://t.me/RVvoenkor/20578

По данным агентства, Европейская служба внешних связей проинформировала страны ЕС, что намеченная на март 2024 года цель в миллион артиллерийских снарядов, скорее всего, не будет достигнута.

Проблема весьма чувствительна для Киева, потому что за последние месяцы Россия не только нарастила собственное производство боеприпасов, но и стала получать их из КНДР. Вопрос о выполнении плана военной помощи Украине станет одной из тем встречи министров обороны ЕС на следующей неделе.

В марте Евросоюз обязался в течение 12 месяцев передать на нужды ВСУ миллион снарядов — частично из имеющихся запасов, частично за счёт закупок и увеличения промышленных мощностей. Однако по прошествии половины этого срока ВСУ получили меньше 30% от обещанного, из чего стало со всей очевидностью ясно, что Европа свои обязательства выполнить не в состоянии.

Дефицит снарядов может стать критическим в случае смены власти в США в 2024 году, предупреждает Bloomberg. Тем более, что и их арсеналы на исходе.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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