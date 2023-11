Your browser does not support the audio element.

Начиная с 7:00 утра по местному времени (08:00 мск) в пятницу, между армией Израиля и движением ХАМАС в секторе Газа начинается четырёхдневное перемирие. Это первое значительное соглашение, достигнутое между сторонами с начала обострения конфликта 7 октября. Об этом сообщил арабский канал AjaNews.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.