Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Москве загорелась печально известная подстанция Чагино
Пожар на электроподстанции "Чагино" в ЮВАО Москвы потушили
Cell Reports: учёные США нашли препарат, способный помочь в борьбе с раком
За вырубку ели назначен штраф полмиллиона рублей в Удмуртии
Северская молодёжь создала группу для поддержки участников СВО
В Екатеринбурге полиция задержала криминального авторитета Александра Дискова
Врачи рассказали, что соль, алкоголь, сахар, обработанное мясо разрушают сосуды
Эксперт Вилков рассказал о пользе секса для экономии денег на шопинге
Гонконг ввел запрет на импорт курятины из Тюмени

Между армией Израиля и движением ХАМАС в секторе Газа начинается 4-дневное перемирие

1:48
Мир

Начиная с 7:00 утра по местному времени (08:00 мск) в пятницу, между армией Израиля и движением ХАМАС в секторе Газа начинается четырёхдневное перемирие. Это первое значительное соглашение, достигнутое между сторонами с начала обострения конфликта 7 октября. Об этом сообщил арабский канал AjaNews.

Между армией Израиля и движением ХАМАС в секторе Газа начинается 4-дневное перемирие
Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

В рамках соглашения стороны договорились о прекращении боевых действий на четыре дня для освобождения заложников и арестованных, находящихся у друг друга, при посредничестве Катара.

По словам официального представителя МИД Катара Маджида аль-Ансари, гуманитарное перемирие в секторе Газа начнётся в пятницу в 07:00 по местному времени (08:00 мск). В первый день будет осуществлён обмен 13 израильскими заложниками, которые будут переданы около 16:00 по местному времени (17:00 мск). Общее количество заложников, которые планируется обменять, составляет 50 израильтян на 150 палестинских заключённых, большинство из которых — женщины и дети.

Каждый день в сектор Газа будет въезжать 200 грузовиков с гуманитарной помощью, включая четыре грузовика с топливом и бытовым газом. Также было объявлено, что ХАМАС договорился с Израилем о полной остановке авиационных полётов в южной части страны на четыре дня и в северной части — на шесть часов с 10:00 до 16:00.
Однако ХАМАС предупредил, что их батальоны останутся полностью готовыми защищать палестинский народ и сопротивляться оккупации, несмотря на согласие на временное перемирие с Израилем.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Новый символ появился на российской военной технике в зоне СВО

Символ мог появится между апрелем и августом 2023 года.

Новый символ появился на российской военной технике в зоне СВО — перевернутый треугольник
Выяснилось, куда пропал Сергей Пенкин: избегает светских мероприятий
Выяснилось, куда пропал Сергей Пенкин и что он говорил о СВО
Россиянка уложила одного из дерущихся мальчиков на лопатки
Ещё одно государство НАТО переходит к России, заявили в Германии
Чехия арестовала российскую недвижимость Андрей Николаев Голландцы уберут Украину из интересов своего правительства Любовь Степушова Александр Герцен — эмигрант по недоразумению Сергей Лебедев
ГИБДД разрешила штрафовать водителей за забытый дома паспорт
В Китае рассказали о намёке России на решение возможной проблемы с Датскими проливами
Скорбим о потере: ушел из жизни талантливый актёр Максим Белецкий
Скорбим о потере: ушел из жизни талантливый актёр Максим Белецкий
Последние материалы
Британский политик Найджел Фарадж съел пиццу с пенисами животных на реалити-шоу
NS: Россия и КНР отбирают у Запада союзников на Глобальном Юге
Правительство Великобритании начнет выселять украинских беженцев зимой
Жительница Снежинска с гематомой в мозге просила помощи у врачей и умерла
В ГИБДД назвали 5 самых дорогих ошибок на дороге: штраф до 1 млн рублей
Учеными обнаружен неизвестный космический луч: "Дефект пространства и времени"
Ученые обнаружили новую группу крови с усиленным иммунитетом
Реабилитолог Мавричев назвал причины и профилактику позвоночных грыж
Ирина Роднина заявила о бедственном положении международных федераций без России
Музыкальный критик Соседов усомнился в успехе сериала с участием Орбакайте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников