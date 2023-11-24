Между армией Израиля и движением ХАМАС в секторе Газа начинается 4-дневное перемирие

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Начиная с 7:00 утра по местному времени (08:00 мск) в пятницу, между армией Израиля и движением ХАМАС в секторе Газа начинается четырёхдневное перемирие. Это первое значительное соглашение, достигнутое между сторонами с начала обострения конфликта 7 октября. Об этом сообщил арабский канал AjaNews.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

В рамках соглашения стороны договорились о прекращении боевых действий на четыре дня для освобождения заложников и арестованных, находящихся у друг друга, при посредничестве Катара.

По словам официального представителя МИД Катара Маджида аль-Ансари, гуманитарное перемирие в секторе Газа начнётся в пятницу в 07:00 по местному времени (08:00 мск). В первый день будет осуществлён обмен 13 израильскими заложниками, которые будут переданы около 16:00 по местному времени (17:00 мск). Общее количество заложников, которые планируется обменять, составляет 50 израильтян на 150 палестинских заключённых, большинство из которых — женщины и дети.

Каждый день в сектор Газа будет въезжать 200 грузовиков с гуманитарной помощью, включая четыре грузовика с топливом и бытовым газом. Также было объявлено, что ХАМАС договорился с Израилем о полной остановке авиационных полётов в южной части страны на четыре дня и в северной части — на шесть часов с 10:00 до 16:00.

Однако ХАМАС предупредил, что их батальоны останутся полностью готовыми защищать палестинский народ и сопротивляться оккупации, несмотря на согласие на временное перемирие с Израилем.