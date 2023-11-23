ХАМАС отказался сообщить Израилю маршрут следования заложников при их передаче

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Боевики палестинского движения ХАМАС отказались сообщать Израилю маршрут передачи заложников. Как информирует телеканал Al-Arabiya, к настоящему моменту Израиль и ХАМАС изучают предложения по организации передачи заложников. Однако последний отказывается называть маршрут следования при их передаче.

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"В настоящее время посредники проводят координацию для урегулирования нерешённых вопросов по сделке по заложникам… Израиль и ХАМАС изучают предложения по организации процесса передачи заложников", — отмечается в сообщении телеканала.

В то же время, боевики палестинского движения обратили внимание на то, что есть заложники, которых удерживают другие группировками. Данные об их местонахождении выясняются.

Напомним, что при посредничестве Катара Израиль и ХАМАС смогли прийти к первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября. Режим прекращения огня страны планируют начать в пятницу утром, в 7:00 по местному времени.