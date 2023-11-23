Боевики палестинского движения ХАМАС отказались сообщать Израилю маршрут передачи заложников. Как информирует телеканал Al-Arabiya, к настоящему моменту Израиль и ХАМАС изучают предложения по организации передачи заложников. Однако последний отказывается называть маршрут следования при их передаче.
"В настоящее время посредники проводят координацию для урегулирования нерешённых вопросов по сделке по заложникам… Израиль и ХАМАС изучают предложения по организации процесса передачи заложников", — отмечается в сообщении телеканала.
В то же время, боевики палестинского движения обратили внимание на то, что есть заложники, которых удерживают другие группировками. Данные об их местонахождении выясняются.
Напомним, что при посредничестве Катара Израиль и ХАМАС смогли прийти к первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября. Режим прекращения огня страны планируют начать в пятницу утром, в 7:00 по местному времени.
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