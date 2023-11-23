Старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям, немецкий военный эксперт Густав Грессель уверен, что лидер США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц стремятся заморозить конфликт на Украине.
Грессель напомнил о то, что ситуация на передовой зашла в тупик, и за этим должно последовать прекращение боевых действий.
Аналитик напомнил, что при всём при этом Владимир Зеленский отказывается от переговоров, потому что понимает, что у него не так много вариантов.
"Он знает, что у войны только два исхода — либо победит Украина, либо Россия", — сказал Грессель в эфире телеканала Deutsche Welle.
Однако Россия во главе с Владимиром Путиным сдаваться явно не намерена, поэтому рано или поздно победа будет за ней. У Киева же в этом конфликте нет шансов в военном плане.
"Россия добьется этого с помощью войны на истощение, которую они выиграют, примерно в 2027 или 2028 году", — спрогнозировал Грессель.
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