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Эксперт Грессель: Шольц и Байден стремятся к заморозке конфликта на Украине

1:06
Мир

Старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям, немецкий военный эксперт Густав Грессель уверен, что лидер США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц стремятся заморозить конфликт на Украине.

Эксперт Грессель: Шольц и Байден стремятся к заморозке конфликта на Украине
Фото: openverse.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

Грессель напомнил о то, что ситуация на передовой зашла в тупик, и за этим должно последовать прекращение боевых действий.

Аналитик напомнил, что при всём при этом Владимир Зеленский отказывается от переговоров, потому что понимает, что у него не так много вариантов.

"Он знает, что у войны только два исхода — либо победит Украина, либо Россия", — сказал Грессель в эфире телеканала Deutsche Welle.

Однако Россия во главе с Владимиром Путиным сдаваться явно не намерена, поэтому рано или поздно победа будет за ней. У Киева же в этом конфликте нет шансов в военном плане.

"Россия добьется этого с помощью войны на истощение, которую они выиграют, примерно в 2027 или 2028 году", — спрогнозировал Грессель.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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