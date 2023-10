Президент России Владимир Путин сделал верную ставку на возрастающее недовольство Запада из-за огромных расходов на Украину, утверждает военный аналитик из центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель, в интервью телеканалу ZDF.

Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0