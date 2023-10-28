Европейский эксперт Грессель: Путин предсказал усталость Запада от Украины

Президент России Владимир Путин сделал верную ставку на возрастающее недовольство Запада из-за огромных расходов на Украину, утверждает военный аналитик из центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель, в интервью телеканалу ZDF.

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Кроме того, эксперт подчеркивает, что Россия заставляет Украину все больше зависеть от Запада, истощая ресурсы ее оборонной промышленности. Учитывая настроения в Европе, такие как победа партии, выступающей против помощи Киеву, на парламентских выборах в Словакии и раскол в отношениях Украины с Польшей, решительная поддержка Зеленского со стороны Европы и США скоро ослабнет, сообщает издание РИА Новости.

Грессель также указал, что вероятность победы Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году и наличие разногласий в американском конгрессе, связанных с выборами спикера и бюджетом страны, не способствуют интересам Киева.

Таким образом, по мнению Гресселя, стратегия Путина в настоящее время находит поддержку, учитывая раскол в Европе и США, и нет необходимости уступать Украине.