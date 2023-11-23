Когда Запад окончательно устанет от киевского режима, Украина подпишет все необходимые документы по мирному соглашению на условиях России, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер. Ни о каких переговорах речи не идёт.
По его словам, Киев будет вынужден "подмахнуть" документ со всеми требованиями российской стороны, и никто не спросит о мнении Незалежной.
"Украине предоставят возможность сесть за стол переговоров и подписать документ, подготовленный Россией, в котором будут изложены её требования — не просьбы, а именно требования", — заявил Риттер в интервью журналисту Клейтону Моррису.
По мнению Риттера, ждать подобного развития событий осталось недолго, с учётом состояния ВСУ на фронте и экономической ситуации страны в целом.
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