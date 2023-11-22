Журналист Гарднер призвал Зеленского перестать жаловаться на сокращение помощи

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Журналист Стивен Гарднер заметил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, чтобы он перестал жаловаться на ослабление военной поддержки Киеву со стороны США.

Фото: edition.cnn.com

"Он утверждал, что склады США пусты. Так что он разоблачил Штаты в том, что у них недостаточно военной техники для самообороны", — отметил Гарднер на своём YouTube-канале, признав, что США ставит себя в ужасное положение, ведь снарядов для поставки Украине может не хватить.

В то же время, он выразил уверенность, что Зеленскому пора перестать жаловаться.

В заключение Гарднер заметил несоответствие высказываний президента Украины и президента США Джо Байдена. По его словам, Вашингтон в силах поддерживать Украину и Израиль одновременно. Тем не менее, президент Украины это отрицал.