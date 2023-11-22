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Журналист Гарднер призвал Зеленского перестать жаловаться на сокращение помощи

0:51
Мир

Журналист Стивен Гарднер заметил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, чтобы он перестал жаловаться на ослабление военной поддержки Киеву со стороны США.

Журналист Гарднер призвал Зеленского перестать жаловаться на сокращение помощи
Фото: edition.cnn.com

"Он утверждал, что склады США пусты. Так что он разоблачил Штаты в том, что у них недостаточно военной техники для самообороны", — отметил Гарднер на своём YouTube-канале, признав, что США ставит себя в ужасное положение, ведь снарядов для поставки Украине может не хватить.

В то же время, он выразил уверенность, что Зеленскому пора перестать жаловаться.

В заключение Гарднер заметил несоответствие высказываний президента Украины и президента США Джо Байдена. По его словам, Вашингтон в силах поддерживать Украину и Израиль одновременно. Тем не менее, президент Украины это отрицал.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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