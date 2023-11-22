Журналист Стивен Гарднер заметил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, чтобы он перестал жаловаться на ослабление военной поддержки Киеву со стороны США.
"Он утверждал, что склады США пусты. Так что он разоблачил Штаты в том, что у них недостаточно военной техники для самообороны", — отметил Гарднер на своём YouTube-канале, признав, что США ставит себя в ужасное положение, ведь снарядов для поставки Украине может не хватить.
В то же время, он выразил уверенность, что Зеленскому пора перестать жаловаться.
В заключение Гарднер заметил несоответствие высказываний президента Украины и президента США Джо Байдена. По его словам, Вашингтон в силах поддерживать Украину и Израиль одновременно. Тем не менее, президент Украины это отрицал.
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