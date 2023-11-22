FT: в канцелярии Шольца вскрылся "секрет" проукраинского альянса

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После провала западной политики против Москвы в канцелярии Олафа Шольца всё больше набирает обороты стратегия сотрудничества с Россией, заявила глава Центра США и Европы американского Брукингского института Констанца Штельценмюллер.

Фото: DPA/ Kay Nietfeld

По её словам, этот "секрет" проукраинского альянса стало трудно утаить.

"То, что самые ярые сторонники территориального урегулирования (на Украине. — Прим. ред.), сидят в аппарате канцлера Германии — это всем известный секрет альянса (союзников Украины. — Прим. ред.)", — написала Штельценмюллер для Financial Times.

По её словам, очевидно, что в канцелярии по этому поводу идут ожесточённые споры, но всё больше политиков переходят на сторону "ярых сторонников" заключения мира с Москвой.