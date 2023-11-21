Зеленский исключил "ничью" в конфликте с Россией

1:04 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Владимир Зеленский исключил "ничью" в конфликте с Россией — такое убеждение он высказал в своём очередном видеообращении, выложенном в телеграм-канале.

Фото: CreativeCommons by President Of Ukraine is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Глава киевского режима вновь подтвердил отказ от каких бы то ни было компромиссов с Россией. По его мнению, это равносильно поражению.

"Тогда непременно проиграем мы все. Украина. Европа. Мир. Проиграем, наивно думая, что с ними может быть ничья. Ничья невозможна", — пояснил он.

Украинский президент заверил в приверженности киевской власти к курсу на евроинтеграцию, которая, по его словам, 20 лет назад казалась "романтической мечтой", 10 лет назад стала амбициозной целью, а "сегодня — это реалии".

К переговорам с Россией Зеленского склоняет Запад, убедившись в невозможности одолеть РФ на поле боя. По некоторым данным, именно для этого министры обороны НАТО зачастили в Киев в последние дни.