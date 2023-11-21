Володин предупредил Зеленского о новом "майдане"

1:17 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Владимир Зеленский боится нового "майдана", но своей политикой делает его неизбежным, считает Вячеслав Володин. В годовщину начала Евромайдана спикер Госдумы подвёл его итоги в своём телеграм-канале.

Фото: Фото: BBC

Протесты в Киеве, вызванные отсрочкой евроинтеграции Украины, начались 21 ноября 2013 года. Разжигаемые извне, они привели в конечном счёте к госперевороту.

В результате к власти в стране пришёл, по словам Володина, "преступный киевский режим". По указке западных кураторов он сотнями тысяч отправляет людей на убой, разрушает экономику, пропагандирует "европейские псевдоценности". Результаты его правления: потеря 53,7% населения и пятой части территорий; падение ВВП на рекордные 30,4%.

"Красивые лозунги "майдана" и печеньки Госдепа США оказались обманом украинского народа", — резюмирует глава российского парламента.

В страхе перед новым "майданом", чтобы сохранить свою власть, Зеленский отменяет выборы, констатирует Володин. "Тем самым приближая неизбежность нового "майдана", — заключает он.