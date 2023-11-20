Представитель МИД Беляев: антироссийские действия Финляндии не останутся без ответа

1:24 Your browser does not support the audio element. Мир

Антироссийские шаги Финляндии не будут оставлены без внимания, следует из заявления руководителя второго европейского департамента МИД РФ Сергея Беляева.

Фото: openverse.org by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0

Он сообщил о "последовательной конфронтационной антироссийской политике" финнов, включающей помощь Вооружённым силам Украины (ВСУ), а также ужесточение ограничительных мер в отношении Москвы.

Как пояснил дипломат, Финляндия, став частью Североатлантического альянса, спровоцировала сворачивание активного двустороннего диалога с Россией.

По словам дипломата, осенью прошлого года Финляндия запретила россиянам въезжать на территорию государства. Лишь ограниченный круг лиц (например, владельцы недвижимости) может пересекать границу, уточнил Беляев. Он также напомнил, что недавно существующие запреты были усилены дополнительными мерами.

"Определённо можно сказать, что любые антироссийские действия не останутся без ответа", — уточнил представитель МИД в разговоре с РИА Новости.

Он призвал Финляндию остановить "грабительский отъём" собственности граждан РФ.

19 ноября финны вышли на акции протеста с требованием открыть границу с Россией. Участники мероприятия заявили, что все люди имеют законное основание на пересечение границы.