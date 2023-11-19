По Финляндии пошла волна протестов с требованием открыть границу с Россией

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Второй день подряд в Финляндии проходят митинги с требованием открыть границы с Россией. 19 ноября протестующие собрались в приграничном городе Лаппенранта, на акцию пришли несколько десятков человек, некоторые из них держали в руках украинские флаги.

"Наша задача не ополчить против себя финское общество и правительство, а добиться возможности пересекать границу на юге Финляндии тем людям, которые имеют для этого законные основания", — сказали организаторы акции.

Накануне митинг против закрытия пунктов пропуска на границе России и Финляндии прошел в Хельсинки. Около 300 человек собрались у здания финского парламента. Участниками акции были граждане Российской Федерации.

Помимо этого граждане Финляндии составили петицию с требованием открыть границы с Россией. Авторы прошения отметили, что решение правительства может негативно отразиться на людях, у которых есть родственники и в Финляндии, и в России. Сейчас петиция уже набрала 13 тысяч подписей.

Ранее Финляндия решила с 18 ноября закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на границе с Россией, следует из сообщения финского правительства. Руководство страны назвало это реакцией на увеличивающееся количество граждан третьих стран, приезжающих к «восточной границе» с просьбой предоставить убежище. По мнению Хельсинки, это "организованное явление", в котором играет роль "иностранное государство".

Также 19 ноября Финляндия временно закрыла еще один, пятый пункт пропуска на границе с Россией, объяснив решение перегруженностью пунктов пропуска.