Президент США Джо Байден объявил о наступлении "эпохи зомби" в Америке, рассказав историю из жизни.
Это уже не первый случай, когда американский лидер высказывает нечто абсурдное. Как сообщает "Царьград", президент США вдохновился зомби-фильмами и совершенно серьезно, выходя на трибуну, заявил, что "в США началась эпоха зомби".
"Я знаю двоих людей... там, где я живу. Так вот, их дети однажды буквально проснулись мёртвыми... Оказалось, принимали фентанил", — рассказал глава Белого дома.
Ранее сообщалось, что рейтинг одобрения американского президента Джо Байдена достиг самого низкого уровня за всё время его пребывания на посту президента.
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.