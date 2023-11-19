Джо Байден заявил о существовании зомби в США

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Президент США Джо Байден объявил о наступлении "эпохи зомби" в Америке, рассказав историю из жизни.

Фото: openverse.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

Это уже не первый случай, когда американский лидер высказывает нечто абсурдное. Как сообщает "Царьград", президент США вдохновился зомби-фильмами и совершенно серьезно, выходя на трибуну, заявил, что "в США началась эпоха зомби".

"Я знаю двоих людей... там, где я живу. Так вот, их дети однажды буквально проснулись мёртвыми... Оказалось, принимали фентанил", — рассказал глава Белого дома.

Ранее сообщалось, что рейтинг одобрения американского президента Джо Байдена достиг самого низкого уровня за всё время его пребывания на посту президента.