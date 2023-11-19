NBC News: рейтинг Джо Байдена упал до рекордно низкого уровня

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Из данных исследования NBC News следует, что рейтинг одобрения американского президента Джо Байдена достиг самого низкого уровня за всё время его пребывания на посту президента.

Фото: openverse.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

Опрос указывает на снижение рейтинга одобрения Байдена до 40%. Считается, что это снижение связано с недовольством большинства избирателей в отношении подхода президента к внешней политике и его позиции по конфликту между Израилем и ХАМАС, сообщает "Газета.Ru".

Анализ результатов показал изменение отношения избирателей в возрастной группе от 18 до 34 лет — рейтинг одобрения среди этой категории граждан упал до 31%.

Также стало известно, что в преддверии выборов 2024 года Байден впервые уступает бывшему президенту США Дональду Трампу.