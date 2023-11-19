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В США заявили о нежелании украинцев сражаться за свою страну

Мир

Украинцы не проявляют желания сражаться за свою страну, их основное стремление — покинуть Украину, отмечает автор статьи из American Thinker, Моника Шоуолтер.

В США заявили о нежелании украинцев сражаться за свою страну
Фото: "Ukrainian Soldier cleans weapon" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Она задается вопросом, почему США выделяют миллиарды долларов на военную поддержку Украины, если сами украинские граждане не рассматривают свое государство как достойное защиты.

"Нации, которые действительно сплочены и находятся под смертельной угрозой, скорее всего, увидят рост народной поддержки", — анализирует автор материала.

Она отмечает, что примерно 40 тысяч украинцев отказались участвовать в защите своей страны. Молодежь, по ее словам, предпочитает сразу эмигрировать.

"Отказ от борьбы за свою страну говорит о том, что что-то не в порядке с этим "государством". Может быть, оно действительно является частью России, как утверждают русские", — заключает автор.

На Западе все чаще обращают внимание на предполагаемый неизбежный провал Киева на фронте. Эксперты считают, что в такой ситуации любое разумное военное и политическое руководство признало бы свое поражение, но украинские власти отказываются от этой идеи из-за своего упрямства.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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