В США заявили о нежелании украинцев сражаться за свою страну

Украинцы не проявляют желания сражаться за свою страну, их основное стремление — покинуть Украину, отмечает автор статьи из American Thinker, Моника Шоуолтер.

Фото: "Ukrainian Soldier cleans weapon" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Она задается вопросом, почему США выделяют миллиарды долларов на военную поддержку Украины, если сами украинские граждане не рассматривают свое государство как достойное защиты.

"Нации, которые действительно сплочены и находятся под смертельной угрозой, скорее всего, увидят рост народной поддержки", — анализирует автор материала.

Она отмечает, что примерно 40 тысяч украинцев отказались участвовать в защите своей страны. Молодежь, по ее словам, предпочитает сразу эмигрировать.

"Отказ от борьбы за свою страну говорит о том, что что-то не в порядке с этим "государством". Может быть, оно действительно является частью России, как утверждают русские", — заключает автор.

На Западе все чаще обращают внимание на предполагаемый неизбежный провал Киева на фронте. Эксперты считают, что в такой ситуации любое разумное военное и политическое руководство признало бы свое поражение, но украинские власти отказываются от этой идеи из-за своего упрямства.