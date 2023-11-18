Тайная операция: Летчик ВСУ дезертировал в Россию под прикрытием Воеводы

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Действующий летчик Военно-воздушных сил Украины (ВСУ) угнал свой истребитель и приземлился в России, вызвав широкий резонанс. Летчик, известный под псевдонимом Воевода, раскрыл детали этой необычной ситуации.

Фото: wikimedia.org by Pavel Adzhigildaev is licensed under CC BY-SA 3.0

Он описал произошедшее как "птичку в гнезде" и признался, что сам является инициатором операции по переброске летчика в Россию. По словам Воеводы, блогер и аналитик Кирилл Федоров обещал скоро опубликовать интервью с дезертиром, раскрывая его роль и деятельность в составе ВСУ.

Бывший замминистра информации ДНР, Даниил Безсонов, дополнил, что эта засекреченная операция проводилась в течение полутора лет, и пилот, являясь старшим офицером и командиром звена в армии Украины, начал взаимодействовать с российскими военными после начала военных действий на Украине. Этот дефектор мог предоставить России ценные сведения о расположении аэродромов, техническом состоянии авиации, защитных материалах и других секретах, подчеркнул генерал-майор в отставке, Владимир Попов.

Однако детали операции и сама личность летчика пока остаются под строгой секретностью.