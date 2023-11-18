Птички в гнезде: Украинский летчик сдался российским военным

0:54 Your browser does not support the audio element. Мир

Пилот вертолета Ка-52 с позывным "Воевода" сообщил в Telegram-канале, что действующий летчик Военно-воздушных сил Украины прилетел в Россию.

Фото: Telegram

"Все, наш парень у нас! <…> Я, как основатель сего действия, назову случившиеся "Птичка в гнезде", — написал "Воевода".

Военный блогер Кирилл Федоров сообщил в соцсетях, что действующий украинский летчик прямо сейчас находится на пути в Россию и в ближайшее время появится интервью с ним. Он отметил, что отправить его в страну помог пилот вертолета Ка-52 с позывным "Воевода".

До этого украинский морпех Николай Ягорницкий рассказал РИА Новости, как сдался в плен ВС РФ с помощью специального Telegram-аккаунта, адрес которого нашел в разбросанных на левом берегу Днепра листовках.