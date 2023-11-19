Atlantico: ЕС не должен "ставить телегу впереди лошади" при вопросе вступления Украины в союз

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Прежде чем принять Украину в ЕС, политикам необходимо искоренить в стране коррупцию, однако пока западные и европейские чиновники продолжают "ставить телегу впереди лошади", заявил бывший советник Еврокомиссии по вопросам энергетической политики Самуэль Фурфари.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

Как подчеркнул Фурфари, Украина "переплюнула" Грецию и Кипр на момент заявки на членство в Евросоюзе.

"Разве не было бы благоразумнее дождаться искоренения коррупции, прежде чем поддаваться сентиментализму и начинать переговоры? Два приведённых примера должны побудить европейских лидеров не ставить телегу впереди лошади", — задался вопросом советник в статье для Atlantico.

По его мнению, говорить о скором вступлении Украины в Евросоюз не приходится. А все дискуссии насчёт этого — риторика.