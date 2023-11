Your browser does not support the audio element.

Прежде чем принять Украину в ЕС, политикам необходимо искоренить в стране коррупцию, однако пока западные и европейские чиновники продолжают "ставить телегу впереди лошади", заявил бывший советник Еврокомиссии по вопросам энергетической политики Самуэль Фурфари.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.