Прежде чем принять Украину в ЕС, политикам необходимо искоренить в стране коррупцию, однако пока западные и европейские чиновники продолжают "ставить телегу впереди лошади", заявил бывший советник Еврокомиссии по вопросам энергетической политики Самуэль Фурфари.
Как подчеркнул Фурфари, Украина "переплюнула" Грецию и Кипр на момент заявки на членство в Евросоюзе.
"Разве не было бы благоразумнее дождаться искоренения коррупции, прежде чем поддаваться сентиментализму и начинать переговоры? Два приведённых примера должны побудить европейских лидеров не ставить телегу впереди лошади", — задался вопросом советник в статье для Atlantico.
По его мнению, говорить о скором вступлении Украины в Евросоюз не приходится. А все дискуссии насчёт этого — риторика.
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