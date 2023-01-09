Atlantico: у Запада есть шанс одержать пирровую победу над РФ, потеряв авторитет

Если Запад и ЕС пойдут на прямой конфликт с Россией, то у них есть небольшой шанс одержать пирровую победу, заявил специалист по Восточной Европе профессор Леонардо Дини. По мнению профессора, Евросоюз, Запад и НАТО могут объединиться, но блоки понесут "дикие потери".

Кроме прочего, в противостоянии с Россией западные и европейские страны существенно подмочат репутацию.

"НАТО, США и Европа могут самым парадоксальными образом потерпеть поражение. В лучшем случае они добьются пирровой победы — то есть формально они победят, но с дикими потерями, прежде всего с ущербом для своего авторитета", — пояснил профессор в беседе с Atlantico.

По мнению Дини, тогда как настоящая победа будет одержана несколькими странами, которые в случае угрозы, объединяться:

Китай,

Россия,

КНДР,

Иран,

Индия,

Турция.