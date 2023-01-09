Если Запад и ЕС пойдут на прямой конфликт с Россией, то у них есть небольшой шанс одержать пирровую победу, заявил специалист по Восточной Европе профессор Леонардо Дини. По мнению профессора, Евросоюз, Запад и НАТО могут объединиться, но блоки понесут "дикие потери".
Кроме прочего, в противостоянии с Россией западные и европейские страны существенно подмочат репутацию.
"НАТО, США и Европа могут самым парадоксальными образом потерпеть поражение. В лучшем случае они добьются пирровой победы — то есть формально они победят, но с дикими потерями, прежде всего с ущербом для своего авторитета", — пояснил профессор в беседе с Atlantico.
По мнению Дини, тогда как настоящая победа будет одержана несколькими странами, которые в случае угрозы, объединяться:
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США никогда не решатся вступить в прямую войну с Россией после поражения Украины и потому будут использовать посредников для продолжения конфликта.