После того, как история о сбежавшем в Россию на боевом истребителе украинском лётчике была предана огласке, бойцы ВСУ в массовом порядке начали изъявлять желание перейти на сторону РФ.
Украинские военнослужащие просят дать им контакты российского пилота "Воеводы", сообщившего, что за каждый угнанный у Киева самолёт или вертолёт будет выдано вознаграждение.
"Дай контакты куда писать", — так пишут украинские военные, слова которых приводит Telegram-канал "Воевода Решает".
Как утверждает автор канала, пилот ВКС РФ с ником "Воевода", после того, как украинский лётчик перешёл на сторону России, его "побратимов" просто "выворачивает наизнанку".
Авторы канала предлагают бойцам ВСУ не колебаться и решиться на переход на сторону РФ, потому что в России их "ждут как дома". Также им обещают рассмотреть возможность вывоза семей военных с Украины.
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