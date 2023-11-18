Украинские военные хотят перейти на сторону РФ, последовав примеру сбежавшего лётчика

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

После того, как история о сбежавшем в Россию на боевом истребителе украинском лётчике была предана огласке, бойцы ВСУ в массовом порядке начали изъявлять желание перейти на сторону РФ.

Фото: openverse by Official U.S. Navy Imagery is licensed under "A Russian Sukhoi Su-24 attack aircraft flies over USS Donald Cook." by Official U.S. Navy Imagery is licensed under CC BY 2.0.

Украинские военнослужащие просят дать им контакты российского пилота "Воеводы", сообщившего, что за каждый угнанный у Киева самолёт или вертолёт будет выдано вознаграждение.

"Дай контакты куда писать", — так пишут украинские военные, слова которых приводит Telegram-канал "Воевода Решает".

Как утверждает автор канала, пилот ВКС РФ с ником "Воевода", после того, как украинский лётчик перешёл на сторону России, его "побратимов" просто "выворачивает наизнанку".

Авторы канала предлагают бойцам ВСУ не колебаться и решиться на переход на сторону РФ, потому что в России их "ждут как дома". Также им обещают рассмотреть возможность вывоза семей военных с Украины.