Президент США Байден признался, что приревновал главу Мексики к своей жене

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Президент США Джо Байден, встречаясь с мексиканским лидером Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, признался, что его супруге Джилл очень понравилась компания Лопеса Обрадора. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Midjouney: Оoseph Biden dressed up as Satan by Midjourney v 4.0 is licensed under Common Creative: свободное использование материала

"Вчера вечером, когда мы обедали, ты сидел рядом с моей женой и был настолько очарователен, что я начал волноваться, что, возможно, ты ей нравишься даже больше, чем я", — пошутил Байден.

В ответ мексиканский лидер вежливо улыбнулся и воздержался от комментариев.

Ранее в Конгрессе США были высказаны опасения по поводу "снижения когнитивных способностей" у Байдена.

Майк Джонс, новый спикер Палаты представителей Конгресса США от республиканцев, пояснил, что подобное мнение разделяет большинство сенаторов. При этом причина не в характере или личности Байдена, а в его возрасте.