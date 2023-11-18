Президент США Байден признался, что приревновал главу Мексики к своей жене

Президент США Джо Байден, встречаясь с мексиканским лидером Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, признался, что его супруге Джилл очень понравилась компания Лопеса Обрадора. Об этом сообщает Daily Mail.
"Вчера вечером, когда мы обедали, ты сидел рядом с моей женой и был настолько очарователен, что я начал волноваться, что, возможно, ты ей нравишься даже больше, чем я", — пошутил Байден.
В ответ мексиканский лидер вежливо улыбнулся и воздержался от комментариев.
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